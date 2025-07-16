ماتوا على طريقة "فتيات العنب"، جنازة مهيبة لـ 3 شباب ضحايا لقمة العيش بالشرقية (صور)

شيَّع أهالي عزبة حنا الصغرى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جثامين ثلاثة من أبنائهم في موكب جنائزي مهيب خيمت عليه أجواء الحزن والبكاء، وذلك بعد مصرعهم في حادث تصادم مروِّع بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

تصادم مدمر بين سيارة ربع نقل محملة بـ"سبلة دواجن" وتريلا، وذلك على وصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شهدت محافظة الإسماعيلية حادثًا مروعًا صباح أمس، في تصادم مدمِّر بين سيارة ربع نقل محملة بـ"سبلة دواجن" وتريلا، بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي أسفر الحادث الأليم عن مصرع 3 شباب من أبناء عزبة حنا الصغرى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وإصابة 3 آخرين بإصابات بالغة.

عزبة حنا الصغرى تشيع ثلاثة من أبنائها ضحايا تصادم طريق الإسماعيلية، فيتو

كانوا في طريقهم لأداء عملهم في إحدى المزارع

ووفق مصادر أمنية وطبية، فإن الضحايا كانوا في طريقهم لأداء عملهم اليومي في إحدى المزارع عندما وقع التصادم العنيف، ما أدى إلى انقلاب السيارة وتهشمها بالكامل.

أسماء المتوفين في الحادث: “فواز أحمد سلامة، طالب جامعي، عبد الله محمد جاد، إبراهيم محمد إبراهيم".

عزبة حنا الصغرى تشيع ثلاثة من أبنائها ضحايا تصادم طريق الإسماعيلية،فيتو

فيما أصيب في الحادث: "حسن دسوقي زياد، 17 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري والساعد الأيسر، أحمد عبده محمد عبده، 18 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم و"محمد رضا، 23 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس بطول 10 سم.

تفاصيل الحادث المأساوي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، بصحبة عدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، التي باشرت استخراج الجثامين ونقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

عزبة حنا الصغرى تشيّع ثلاثة من أبنائها ضحايا تصادم طريق الإسماعيلية، فيتو

عزبة حنا الصغرى تشيّع ثلاثة من أبنائها ضحايا تصادم طريق الإسماعيلية، فيتو

حزن يلف القرية ودموع لا تجف

عمّ الحزن عزبة حنا الصغرى التابعة لمركز أبو حماد، التي ارتدت السواد واستعدت لتشييع جثامين الضحايا الثلاثة عقب انتهاء تصاريح الدفن من النيابة العامة. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، حيث نعى الأهالي شبابهم بكلمات مليئة بالحزن والأسى، مشيرين إلى أخلاقهم الطيبة وسيرتهم الحسنة، مؤكدين أن رحيلهم المفاجئ كان صدمة هزت مشاعر الجميع.

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