حتى يصدقوا، كاظم الساهر يخمد نار ترند وفاته برد راق يخرس الألسنة

رغم نشر أحد المقربين من الفنان كاظم الساهر، صورة تجمعه به بعد أن انتشرت مؤخرًا شائعات عن وفاته بشكل مفاجئ، خرج القيصر بنفسه لينفي هذه الشائعة، خاصة وأن الشائعة ما زالت تتردد بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعة وفاة كاظم الساهر

واختار الفنان كاظم الساهر الرد على هذه الشائعة بطريقته الخاصة، لا بتصريح أو نفي مباشر، بل برسالة حب وصوت دافئ أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

نشر الساهر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطعًا من أغنيته الشهيرة "عيد العشاق"، مرفقًا بصور له، وظهر في الفيديو وهو يؤدي المقطع: هذه فاتنتي تلبس فستانًا من الورد ربيعيًا وتوصيني بأن أمسكها من يديها كي لا أضيع.

وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه: كل الحب من القلب إلى ما لا نهاية.

المقطع لقي تفاعلًا واسعًا، محققًا مئات المشاهدات والتعليقات، إذ عبّر الجمهور عن محبته وامتنانه، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أن الساهر ليس مجرد فنان بل حالة متجذرة في الوجدان العربي.

نجل كاظم الساهر يحسم شائعة وفاة القيصر

يأتي هذا الظهور بعد أقل من 24 ساعة على انتشار شائعة وفاة الساهر، التي أثارت ضجة كبيرة وقلقًا واسعًا بين جمهوره في العالم العربي.

والأمر الذي جعل سام الساهر، نجل الفنان، بالمبادرة إلى نفي الشائعة بطريقة غير مباشرة من خلال "ستوري" على حسابه في "إنستجرام"، إذ نشر صورة له مع والده داخل سيارة، في ردٍ كافٍ لإخماد نار الشائعة التي تصدرت الترند.

على الصعيد الفني، يستعد كاظم الساهر لعودة طال انتظارها إلى خشبة المسرح الكويتي بعد غياب دام 35 عامًا.

من المقرر أن يحيي الساهر حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 17 يوليو الجاري على مسرح الأرينا 360، ضمن فعالية "ليلة الطرب العربي". وسيشاركه في هذا الحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مما يضيف للحدث قيمة فنية كبيرة.

كما يواصل كاظم الساهر نشاطه، ويستعد للقاء جمهوره الأردني ضمن فعاليات ليالي عمان، من خلال حفل فني يقام يوم الخميس 14 أغسطس 2025 على أرض المعارض في العاصمة عمّان، ويقدم خلاله نخبة من أشهر أغانيه التي طالما رافقت أجيالًا من العشاق.

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