هل ستطبق غرامات على عدم التصويت في الانتخابات؟ الهيئة الوطنية تجيب

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع غرامات على المواطنين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مشددًا على أن الأولوية الآن هي لنشر التوعية وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لدى المواطنين.

غرامات الغياب عن المشاركة في الانتخابات

وأوضح المستشار أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن خلق بيئة انتخابية ناضجة يتطلب أولًا توعية المواطنين بأن المشاركة حق وواجب في آنٍ واحد، وأن الإيجابية في العملية الانتخابية تُعد مسؤولية وطنية.

وأضاف أن نهج الهيئة يرتكز على مبدأ "التوعية أولًا"، وأن توقيع الغرامات لا يُنظر فيه إلا بعد الوصول إلى أقصى درجات التوعية المجتمعية.

العملية الديمقراطية

وأشار المستشار أحمد بنداري، إلى أنه في المراحل المقبلة سيتم الإعلان رسميًّا عن ما إذا كان سيتم تطبيق الغرامات من عدمه، مشددًا على أن الأهم حاليًّا هو تعزيز وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها أحد أركان العملية الديمقراطية.

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