أرباح الدوري الإنجليزي تتخطى مونديال الأندية، ليفربول البطل يجني رقما ضخما

كشفت بي بي سي عن قيمة الأرباح التي حققتها الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنقضي 2024-2025.

ليفربول يجني أعلى الأرباح

أعلى الأرباح كانت من نصيب نادي ليفربول نظير تتويجه بلقب البطولة حيث بلغت نحو 175 مليون جنيه إسترليني بينما أدناها كانت من نصيب ساوثهامبتون الذي نال 109 ملايين جنيه إسترليني رغم هبوطه للدرجة الأولى.

الدجاجة التي تبيض ذهبا

الأرباح التي نالتها الأندية العشرون تؤكد أن الدوري الانجليزي الممتاز يستحق أن يوصف بالدجاجة التي تبيض ذهبًا، فالجوائز المالية التي ترصد لكل موسم تفوق بكثير ما يرصد لمسابقات قارية وعالمية كدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

تشيلسي بطل العالم للأندية، فيتو

أرباح تشيلسي بطل مونديال الأندية

فإذا كان ليفربول بطل البريميرليج قد نال 175 مليون جنيه إسترليني فإن باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لم ينل سوى 148 مليون يورو بينما تشيلسي الفائز بلقب المونديال نال 120 مليون يورو.

الأرباح الضخمة التي تحصل عليها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تفسر نشاطها القوي في سوق انتقالات اللاعبين الصيفية كما تفسر تركيزها على الدوري المحلي أكثر من المسابقات القارية.

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