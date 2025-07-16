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خارج الحدود

انسحاب أمريكي مفاجئ من قاعدتين عسكريتين في الحسكة السورية (فيديو)

رتل عسكري أمريكي
رتل عسكري أمريكي يغادر سوريا، فيتو

أفادت مصادر سورية، الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكي سحب قواته بالكامل، وبشكل مفاجئ، من قاعدة “تل بيدر” العسكرية شمال محافظة الحسكة السورية.

وذكرت المصادر أنه علاوة على الانسحاب الميداني من القاعدة المذكورة، أقدم الجيش الأمريكي على تفكيك برج المراقبة التابع له في مرصد "جبل عبد العزيز" جنوب الحسكة.

ورُصد رتل من الشاحنات العسكرية التابعة للقوات الأمريكية وهي تغادر القاعدتين العسكريتين، مع ساعات الفجر الأولى ليوم الثلاثاء، باتجاه الحدود مع العراق.

وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن رتلًا ضخمًا للتحالف الدولي يضم 100 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية غادر باتجاه معبر "الوليد" الحدودي مع العراق.

وأكد شهود عيان خلو الموقعين حاليًّا من أي وجود عسكري أمريكي، في تطور اعتبره مراقبون خطوة مفاجئة تتزامن مع تحركات داخلية غير مسبوقة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تشهد تصدعات داخلية، بحسب صحيفة "زمان الوصل".

وشهدت الأيام القليلة الماضية انسحابًا أمريكيًّا مماثلًا من قاعدة عسكرية أخرى قرب "رميلان"، الأمر الذي فتح باب التساؤلات بشأن إجراء تغيير في استراتيجية التموضع الأمريكي شمال شرق سوريا.

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