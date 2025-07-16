عودة عشرات الدروز لإسرائيل بعد تسللهم إلى سوريا لمساندة أهالي السويداء (فيديو)

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، إن عشرات الدروز عادوا، ليل الثلاثاء، إلى إسرائيل، بعدما عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية، في وقت سابق، بالتزامن مع تصاعد الأحداث والاشتباكات في السويداء السورية.

وأفادت هيئة البث العبرية بعودة عشرات الدروز، الذين عبروا من إسرائيل إلى جنوب سوريا، خلال ساعات الظهر، يوم الثلاثاء، إلى إسرائيل.

עשרות מהדרוזים שחצו מישראל לדרום סוריה בשעות הצוהריים שבו לישראל | תיעוד@ItayBlumental https://t.co/LH2tUvMJXH pic.twitter.com/orzgzSfyNl July 15, 2025

ونشرت الهيئة مقطعًا مصورًا يظهر فيه عشرات الأشخاص وهم يعبرون السياج الحدودي باتجاه إسرائيل، فيما راقب جنود إسرائيليون الوضع دون أي تدخل من طرفهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن العشرات من الإسرائيليين الدروز عبروا الحدود نحو جنوب سوريا في منطقة "مجدل شمس".

עוברים את הגדר בריצה - מול חיילי צה"ל: עשרות דרוזים חצו מישראל לשטח סוריה | תיעוד@rubih67 pic.twitter.com/Iaiw90bCwG — כאן חדשות (@kann_news) July 15, 2025

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المدنيين من الدروز الإسرائيليين عبروا إلى قرية الخضر الدرزية لمساندة ودعم أهالي مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

وشنَّت إسرائيل، منذ صباح اليوم الثلاثاء، غارات على محيط مدينة السويداء، استهدفت خلالها قوات الأمن العام، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في صفوفهم، وذلك رغم أن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف هجماتها ضد قوات الجيش السوري في جنوب سوريا.

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