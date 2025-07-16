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أخبار مصر

مصطفى الفقي يحلل تصريح ترامب بشأن سد النهضة ورد الرئاسة المصرية ومدى استجابة إثيوبيا

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو
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قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرصه على التوصل إلى اتفاق عادل حول ملف سد النهضة الإثيوبي، تعكس رغبته في تحقيق إنجاز سياسي يُضاف إلى سجله.

 

شخصية ترامب وتصديره للعالم قوته كصانع معجزات

وأضاف: "ترامب يريد أن يظهر للعالم أنه صانع معجزات، لكنه لم يستطع إثبات ذلك في قضايا الشرق الأوسط".

 

رسالة تشجيعية لترامب

وأشار مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى وجود حساسية لدى إثيوبيا تجاه مصر، تظهر في الخطاب التربوي والتعليم الرسمي، حيث يتم تلقين الطلاب أن نهر النيل "خائن"، لأنه يمنح خيره لغيرهم، في إشارة إلى مصر، مضيفًا أن بيان الرئاسة المصرية جاء بمثابة رسالة تشجيعية لترامب، ويتسق مع مفاهيم السلام والعدل.

وأوضح مصطفى الفقي، أن ما يمكن أن يُعلن لاحقًا مرتبط بالمواقف الدولية من الملف، مشيرًا إلى أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصريحات ترامب يمثل صيغة دعم وتشجيع سياسي، مشددًا على أن ما يسمى بـ"حرب المناخ" قادمة لا محالة، ولا بد من وجود مبرر للخروج من هذا المأزق.

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