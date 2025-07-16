بعد الفيديو الفاضح، الحكمة الحسناء إليف كارا أرسلان تعود إلى ملاعب الكرة (فيديو)

عادت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان للتحكيم في بطولات الهواة وسط احتفاء جماهيري، بعد سنوات من الغياب القسري بسبب فضيحة شهيرة.

عادت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان إلى الواجهة الرياضية بعد فترة غياب طويلة فرضتها فضيحة مدوية أطاحت بمسيرتها في دوري المحترفين.

أرسلان، التي كانت قد أُوقفت عن التحكيم مدى الحياة من قبل اتحاد الكرة التركي إثر انتشار فيديو غير أخلاقي جمعها بمفتش الحكام أورهان إردمير، وجدت طريق العودة عبر بطولات الهواة، وشاركت جمهورها فرحة استثنائية بهذه العودة.

على حسابها الشخصي في "إنستجرام"، نشرت إليف كارا أرسلان مقطع فيديو يوثّق إدارتها لإحدى المباريات بحضور جماهيري كبير، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته من المشجعين كان له أثر بالغ في تعزيز ثقتها وإعادة الحماس إلى قلبها.

وكتبت: "قد أكون أول حكمة في العالم تلتقط صورة مع الجمهور بتحية ثلاثية، الحب الذي حظيت به لا يوصف"، موجهة الشكر لكل من وقف بجانبها أثناء محنتها.

هذه العودة المثيرة للجدل جلبت أرسلان مجددًا إلى دائرة الضوء، مع تساؤلات حول مستقبلها في عالم التحكيم وما إذا كانت ستتمكن من استعادة مكانتها رغم ظروف الإيقاف الصارمة التي تعرضت لها سابقًا.

أرسلان كانت لاعبة في صفوف نادي بشكتاش قبل أن تدفعها إصابة قوية للاعتزال المبكر ودخول ميدان التحكيم، الذي شهد محطات صاخبة في مسيرتها.

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