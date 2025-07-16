الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الفيديو الفاضح، الحكمة الحسناء إليف كارا أرسلان تعود إلى ملاعب الكرة (فيديو)

الحكمة التركية إليف
الحكمة التركية إليف كارا أرسلان، فيتو

عادت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان للتحكيم في بطولات الهواة وسط احتفاء جماهيري، بعد سنوات من الغياب القسري بسبب فضيحة شهيرة.

عادت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان إلى الواجهة الرياضية بعد فترة غياب طويلة فرضتها فضيحة مدوية أطاحت بمسيرتها في دوري المحترفين.

أرسلان، التي كانت قد أُوقفت عن التحكيم مدى الحياة من قبل اتحاد الكرة التركي إثر انتشار فيديو غير أخلاقي جمعها بمفتش الحكام أورهان إردمير، وجدت طريق العودة عبر بطولات الهواة، وشاركت جمهورها فرحة استثنائية بهذه العودة.

على حسابها الشخصي في "إنستجرام"، نشرت إليف كارا أرسلان مقطع فيديو يوثّق إدارتها لإحدى المباريات بحضور جماهيري كبير، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته من المشجعين كان له أثر بالغ في تعزيز ثقتها وإعادة الحماس إلى قلبها.

وكتبت: "قد أكون أول حكمة في العالم تلتقط صورة مع الجمهور بتحية ثلاثية، الحب الذي حظيت به لا يوصف"، موجهة الشكر لكل من وقف بجانبها أثناء محنتها.

هذه العودة المثيرة للجدل جلبت أرسلان مجددًا إلى دائرة الضوء، مع تساؤلات حول مستقبلها في عالم التحكيم وما إذا كانت ستتمكن من استعادة مكانتها رغم ظروف الإيقاف الصارمة التي تعرضت لها سابقًا.

أرسلان كانت لاعبة في صفوف نادي بشكتاش قبل أن تدفعها إصابة قوية للاعتزال المبكر ودخول ميدان التحكيم، الذي شهد محطات صاخبة في مسيرتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكمة التركية إليف كارا أرسلان بطولات الهواة الغياب القسري فضيحة شهيرة دوري المحترفين فيديو غير أخلاقي مفتش الحكام أورهان إردمير

الأكثر قراءة

مات حزنا بعد حلق شاربه، وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين في السويداء (فيديو)

بعد الفيديو الفاضح، الحكمة الحسناء إليف كارا أرسلان تعود إلى ملاعب الكرة (فيديو)

قنبلة كروية، وكيل مصطفى محمد في القاهرة لإتمام صفقة الأهلي وبيراميدز يتدخل بقوة (فيديو)

مفيش فايدة، سيارة مواد بترولية تسير عكس الاتجاه تصطدم بأخرى نقل بدمياط ووقوع قتلى ومصابين

التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)

مصطفى الفقي يحلل تصريح ترامب بشأن سد النهضة ورد الرئاسة المصرية ومدى استجابة إثيوبيا

نقضوا العهد، هجوم إسرائيلي عنيف على مناطق في دمشق ودرعا والسويداء (فيديو)

مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة ومؤتمر صحفي هام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

في الدورة 77 للجائزة.. قائمة المسلسلات الأكثر حصولا على ترشيحات “الإيمي” 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية