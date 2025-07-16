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حوادث

التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)

شاب ينقذ طفلا من
شاب ينقذ طفلا من الموت والأهالي يلقبونه ببطل عزبة النخل،فيتو

لحظات تحبس الأنفاس، بطلها شاب لقبه الأهالي ببطل عزبة النخل بعدما نجح في إنقاذ طفل من موت محقق. 

في مشهد مرعب يشوبه الخوف على مصير طفل معلق بين الحياة والموت من على شرفة مسكنه يستغيث طلبًا للنجاة. 

الأمر الذي دعا الشاب إلى التدخل العاجل دون انتظار لإنقاذ الطفل.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لحظة تمكن الشاب من التقاط الطفل قبل سقوطه من الطابق الأول، وسط فرحة عارمة من أسرة الطفل وأهالي المنطقة.

 

 

 وعبر المستخدمون عن شكرهم للشاب الذي فكر بدون تردد في إنقاذ الطفل قبل وقوع كارثة، وأطلقوا عليه لقب بطل عزبة النخل.

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