التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)

لحظات تحبس الأنفاس، بطلها شاب لقبه الأهالي ببطل عزبة النخل بعدما نجح في إنقاذ طفل من موت محقق.

في مشهد مرعب يشوبه الخوف على مصير طفل معلق بين الحياة والموت من على شرفة مسكنه يستغيث طلبًا للنجاة.

الأمر الذي دعا الشاب إلى التدخل العاجل دون انتظار لإنقاذ الطفل.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لحظة تمكن الشاب من التقاط الطفل قبل سقوطه من الطابق الأول، وسط فرحة عارمة من أسرة الطفل وأهالي المنطقة.

وعبر المستخدمون عن شكرهم للشاب الذي فكر بدون تردد في إنقاذ الطفل قبل وقوع كارثة، وأطلقوا عليه لقب بطل عزبة النخل.

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