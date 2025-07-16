قنبلة كروية، وكيل مصطفى محمد في القاهرة لإتمام صفقة الأهلي وبيراميدز يتدخل بقوة (فيديو)

فجرت قناة "أون سبورت" قنبلة كروية من العيار الثقيل، بشأن انتقال صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، إلى الأهلي، ليكون بديلًا للاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

واقترب اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل عن الأهلي إلى الدوري الأمريكي، وتحديدًا نادي كولومبوس كرو.

وتقدم كولومبوس كرو بعرض رسمي لضم اللاعب الفلسطيني مقابل 5.25 مليون دولار أمريكي مع نسبة 10 من إعادة البيع بخلاف 750 ألف دولار أمريكي.

القنبلة وصلت👌 مصطفى محمد أهلاوي بعرض تاريخي؟.. كواليس تذاع لأول مرة عن الصفقة وسبب وجود وكيل اللاعب في مصر🔝#ملعب_ON pic.twitter.com/wnWXWBgqoR — ON Sport (@ONTimeSports) July 15, 2025



وطلب الأهلي مبلغ 9.5 مليون دولار أمريكي بجانب 2.5 مليون دولار كبنود إضافية، ولكن الساعات الأخيرة شهدت تقاربًا في وجهات النظر بشأن رحيل اللاعب.

بديل وسام أبو علي

وكشفت قناة "أون سبورت" عن دخول اللاعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي حسابات إدارة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي حال رحيل وسام أبو علي عن صفوف الفريق.



وأوضحت أن آدم وطني وكيل اللاعب يتواجد، حاليًا، في مصر منذ 4 أيام للتفاوض بشأن انتقاله للدوري المصري مجددًا في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضين من الأهلي وبيراميدز.

وأشارت إلى أن الأهلي يرغب بضم مصطفى محمد، وبصدد تقديم عرض تاريخي من أجل حسم الصفقة رسميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.