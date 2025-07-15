أخبار الحوادث اليوم: سرقة داخل مسجد بأسيوط.. إحالة قاتل زوجته حرقا للمفتى.. كشف ملابسات دوى إنفجار بشارع رمسيس
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة متعلقات كبار السن من مسجد بأسيوط وضبط المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بسرقة متعلقات خاصة بكبار السن داخل أحد المساجد بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.
إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته حرقًا في الزقازيق إلى المفتي
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبدالرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وخالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وأمانة سر إسلام محجوب، إحالة أوراق المتهم "أيمن ر. م." إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته "رحمة م." عمدًا، في القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.
الأمن يكشف ملابسات فيديو تغطية لوحات دراجة نارية بكيس بلاستيكي بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية قاما بتغطية لوحاتها المعدنية باستخدام كيس بلاستيكي أثناء سيرهما بأحد شوارع محافظة القاهرة.
مصدر أمني: تسرب غازي من جهاز الشحن بمحطة وقود رمسيس وإصابة مواطن
صرح مصدر أمنى مسئول، بحدوث تسرب غازى من جهاز الشحن الخاص بتموين الغاز للسيارات بمحطة وقود بشارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة وذلك بسبب زيادة ضغط الغاز وارتفاع درجات الحرارة.
على مسئولية المحامي طارق العوضي: بيان الداخلية بشأن وفاة البرلماني عبد الحميد الشيخ تجاهل حقائق مهمة
وجه المحامي طارق العوضي رسالة إلى "الرأي العام" بشأن قضية مصرع النائب البرلماني عبد الحميد الشيخ، الذي وجدت جثته في الشقة التي كان يعيش فيها بالمنوفية منذ أكثر من شهر.
انطلاق المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة المرور.. غدًا
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم غد الأربعاء (16/07/2025م) المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور.
ضبط طالب تسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 11 شخصًا بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط طالب تسبب في حادث تصادم مروع بدائرة قسم شرطة البساتين، أدى إلى انقلاب ميكروباص وإصابة 11 من ركابه، بعد أن لاذ المتسبب بالفرار من موقع الحادث.
ضبط مخدرات بـ 20 مليون جنيه وتطهير بؤر إجرامية شديدة الخطورة (صور)
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في نطاق عدة محافظات.
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بسفاجا وأسيوط
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادثين منفصلين بمحافظتي البحر الأحمر وأسيوط، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغات.
حريق بشارع سعد زغلول بالإسماعيلية وخسائر بالملايين ( فيديو وصور)
أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من شارع سعد زغلول في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة آثار الحريق الذى اندلع فجر اليوم الثلاثاء، بمحلين تجاريين.
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