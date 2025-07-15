على مسئولية المحامي طارق العوضي: بيان الداخلية بشأن وفاة البرلماني عبد الحميد الشيخ تجاهل حقائق مهمة

وجه المحامي طارق العوضي رسالة إلى "الرأي العام" بشأن قضية مصرع النائب البرلماني عبد الحميد الشيخ، الذي وجدت جثته في الشقة التي كان يعيش فيها بالمنوفية منذ أكثر من شهر.

اتهام "المقوار" في عملية مصرع البرلماني السابق



وأوضح طارق العوضي في رسالته التي وجهها لـ "الرأي العام" من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اتهام "المقوار" في عملية مصرع النائب البرلماني هو بمثابة "أغتيال للحقيقة"، في واقعة مصرع البرلماني عبد الحميد الشيخ، التي وصفها بأنها "واقعة قتل".

المحامي طارق العوضي، فيتو



وأكد المحامي طارق العوضي في سرده للواقعة أن هيئة الدفاع عن البرلماني (القتيل)عبد الحميد الشيخ، بحسب وصف العوضي، "تابعت ما صدر عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بشأن الواقعة، وما تضمنه البيان من سرد جزئي، وصفه بالـ "مجتزأ" لملابسات الوفاة.



ووصف طارق العوضي ما ذكرته صفحة وزارة الداخلية بشأن الواقعة أنه "لا يرتقي، في رأيه، إلى مستوى الحياد والشفافية، التي تتطلبها خطورة الواقعة وحق الرأي العام في معرفة الحقيقة الكاملة دون تزييف أو تجميل".

بيان الداخلية محاولة مبكرة لحسم سبب الوفاة



وقال طارق العوضي عن بيان الداخلية: إن "هيئة الدفاع تثمن حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام على مجريات الوقائع محل الاهتمام والمتابعة، لكن بذات القدر نعرب بداية عن دهشتنا الشديدة تجاه الأسلوب الذي صيغ به البيان، لا سيما محاولته المبكرة لحسم سبب الوفاة وربطه بحالة نفسية مزعومة وانتحار مزعوم، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلًا، ونراه تأسيسًا غير مبرر على استنتاجات مرسلة، بحسب وصف العوضي.

وفاة البرلماني عبد الحميد الشيخ في المنوفية، فيتو



وأشار طارق العوضي في رسالته الموجهة لوزارة الداخلية إلى أن "بيانها ذهب إلى وصف أداة الوفاة بأنها "مقوار" وهي صيغة أقل ما توصف به أنها مستفزة، وتتنافى مع أبسط قواعد التحقيق الجنائي".



وتساءل العوضي: "كيف يمكن تفسير تعدد الإصابات الظاهرة على جسد الضحية، علي أنها مجرد أداة منزلية تُستخدم في إعداد الطعام؟ وكيف يمكن تفسير ما تشير إليه تلك الصور من آثار ضرب وكدمات وجروح قطعية، فضلًا عن علامات اختناق واضحة حول الرقبة؟"

تكذيب الرواية الرسمية لمحاولة تخلص البرلماني من نفسه

وتابع طارق العوضي قائلًا: "إن هذه الصور تُكذب بشكل قاطع الرواية الرسمية، المبدئية، عن “التخلص من النفس” المزعومة، وتُظهر بجلاء أن الضحية تعرض لعنف بدني بالغ، لا يمكن بأي حال تبريره أو التهوين من شأنه".



وعبر طارق العوضي عن "استغرابه" من العجلة في الحديث عن "سوء الحالة النفسية" للضحية، دون تقديم أي مستند طبي أو شهادة مختص تؤكد ذلك.

وفاة نائب البرلمان عبد الحميد الشيخ، فيتو



ونوه طارق العوضي على أن "المجني عليه كان طبيبا، وعلى دراية تامة بالوسائل الطبية والعلمية كافة، التي يمكن، نظريًا، استخدامها لإنهاء الحياة، إذا ما كانت النوايا قد توفرت لديه للقيام بذلك"، مضيفًا: "ومع ذلك، تقول الرواية الرسمية إنه اختار “المقوار” كأداة للتخلص من النفس، في تجاهل تام للمنطق والعقل والخبرة الطبية التي يتمتع بها".



وقال العوضي: "إن اختيار أداة بهذه الصورة البدائية يُناقض تمامًا تكوينه العلمي، ويجعل فرضية التخلص من النفس أكثر ضعفًا وهشاشة"، متسائلًا: "هل يُعقل أن يلجأ طبيب إلى وسيلة شاقة وغير فعالة، في وجود وسائل أكثر مباشرة وسرية؟ تلك أسئلة مشروعة، ننتظر من التحقيقات الجادة أن تجيب عنها".

الكشف عن وقائع صادمة في مصرع النائب البرلماني



وأكد طارق العوضي في رسالته الموجهة لوزارة الداخلية "أننا نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في الرد والتعقيب على كل ما ورد في البيان، ونقدم للنيابة العامة وللرأي العام مستندات موثقة وإفادات شهود، تدحض بشكل لا لبس فيه الرواية، التى يتم محاولة تسويقها، وتكشف عن وقائع صادمة تؤكد أن ما حدث لا يمكن اختزاله في مجرد "حالة نخلص من النفس".



وطالب العوضي "بإسناد مهمة استكمال التحريات وأعمال البحث في هذه القضية إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، نظرًا لما أحيط بالتحقيقات الأولية من غموض وتساهل، مع التأكيد على ضرورة إصدار تقرير الطب الشرعي عن لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي بالقاهرة"، كما طالب بـ "نقل التحقيقات برمتها الي المكتب الفني للنائب العام وإتاحة نسخة كاملة منه لأسرة المجني عليه ومحاميهم".



وقال طارق العوضي: "إن هيئة الدفاع عن أسرة القتيل، النائب الدكتور عبدالحميد الشيخ، تضع هذه الحقيقة أمام الرأي العام لتكون شهادة تاريخية، ونخلي مسئوليتنا أمام الله وأمام الشعب".



وتابع العوضي "المسئولية المهنيه والأخلاقية والوطنية تحتم علينا كشف الحقيقة، مهما كانت مؤلمة؛ وإننا إذ نعلن هذا، فإنما نضعه برسم الضمير الوطني والرأي العام، حتى تتضح الصورة كاملة أمام الجميع".



واختتم طارق العوضي رسالته الموجهة للرأي العام والداخلية قائلًا: "في الختام، نعيد على التأكيد أن قضية بهذا الحجم لا يمكن السكوت عليها، وأننا ماضون في طريق كشف الحقيقة كاملة، وذلك صونًا لحق إنسان أُزهقت روحه في ظروف مريبة، ودرءًا لأي محاولات لغلق الملف قبل أن يُفتح على حقيقته".

ومن جانبها تؤكد "فيتو" أن البيان السابق علي مسئولية محامي أسرة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ، وأن ما ورد في البيان يمثل وجهة النظر الخاصة بمحامي الأسرة، والجريدة مستعدة لنشر أي ردود وتوضيحات بشأن تلك القضية من أية جهة.



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