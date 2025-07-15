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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة متعلقات كبار السن من مسجد بأسيوط وضبط المتهم

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو سرقة متعلقات كبار السن من مسجد بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بسرقة متعلقات خاصة بكبار السن داخل أحد المساجد بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل – "له معلومات جنائية" – ومقيم بدائرة المركز، وتم ضبطه وبحوزته العكازات المسروقة الخاصة بكبار السن.

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وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، بهدف السرقة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للبلاغات والمحتوى المتداول الذي يمس أمن وسلامة المواطنين، خاصة في الأماكن العامة ودور العبادة.

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