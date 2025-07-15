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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تغطية لوحات دراجة نارية بكيس بلاستيكي بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية قاما بتغطية لوحاتها المعدنية باستخدام كيس بلاستيكي أثناء سيرهما بأحد شوارع محافظة القاهرة.

 

 فيديو تغطية لوحات دراجة نارية بكيس بلاستيكي 

 

وتتضمّن المقطع تحذيرًا من ناشره من احتمالية استخدام الدراجة في ارتكاب وقائع سرقة، نظرًا لإخفاء لوحاتها، مما أثار حالة من الجدل والتخوف بين المتابعين.

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وبالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مستقلي الدراجة النارية، وتبين أنهما موظف وعامل – مقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطهما والدراجة المستخدمة.

وبمناقشتهما، قرر قائد الدراجة أنه ترك الكيس البلاستيكي على اللوحات المعدنية عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف الدراجة، نافيًا وجود أي نية لإخفائها أو ارتكاب مخالفات، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية الداخلية تكشف ملابسات وزارة الداخلية محافظة الجيزة محافظة القاهرة فيديو الدراجة النارية

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