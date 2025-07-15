الأمن يكشف ملابسات فيديو تغطية لوحات دراجة نارية بكيس بلاستيكي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية قاما بتغطية لوحاتها المعدنية باستخدام كيس بلاستيكي أثناء سيرهما بأحد شوارع محافظة القاهرة.

فيديو تغطية لوحات دراجة نارية بكيس بلاستيكي

وتتضمّن المقطع تحذيرًا من ناشره من احتمالية استخدام الدراجة في ارتكاب وقائع سرقة، نظرًا لإخفاء لوحاتها، مما أثار حالة من الجدل والتخوف بين المتابعين.

وبالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مستقلي الدراجة النارية، وتبين أنهما موظف وعامل – مقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطهما والدراجة المستخدمة.

وبمناقشتهما، قرر قائد الدراجة أنه ترك الكيس البلاستيكي على اللوحات المعدنية عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف الدراجة، نافيًا وجود أي نية لإخفائها أو ارتكاب مخالفات، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.