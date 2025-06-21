طارق العوضي يعلن توليه هيئة الدفاع في قضية الطفل ياسين

أعلن المحامي طارق العوضي تمثيله الطفل ياسين، في قضية اتهام شخص بالاعتداء عليه، في دمنهور وفقا للقضية المحدد لنظرها جلسة بعد غد الإثنين، أمام الدائرة الثالثة استئناف جنايات والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود.

وأضاف العوضي في بيانه: "أتشرف بتمثيل الطفل ياسين، المجني عليه في القضية محل الاستئناف المقام من المتهم صبري جاب الله طعنًا على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد".

وأشار العوضى باسمي وبالنيابة عن هيئة الدفاع الموكلة من أسرة الطفل: “إننا مستمرون في أداء واجبنا المهني والإنساني بكل التزام وشفافية، سعيًا لتحقيق العدالة الكاملة وإنصاف المجني عليه، كما أتوجه بخالص التقدير إلى جميع الزملاء والزميلات المتضامنين والداعمين لهذه القضية، وأثمن غاليًا مشاعرهم النبيلة ومواقفهم المهنية المشرفة".

وقال: "أناشد الجميع الالتزام بالتنسيق الكامل مع هيئة الدفاع الرسمية الموكلة من الأسرة، وتجنب الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية في الوقت الراهن، إلى حين صدور الحكم النهائي في هذه القضية. إن وحدة الصف المهني واحترام ضوابط سير العدالة هما السبيل الأمثل لحماية حقوق المجني عليه، وضمان محاكمة عادلة تليق بجسامة ما تعرض له من أذى وانتهاك".

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