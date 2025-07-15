إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته حرقًا في الزقازيق إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبدالرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وخالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وأمانة سر إسلام محجوب، إحالة أوراق المتهم "أيمن ر. م." إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته "رحمة م." عمدًا، في القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.

إحالة أوراق متهم بقتل زوجته حرقًا في الزقازيق إلى المفتي

وحددت المحكمة جلسة الرابع عشر من أغسطس المقبل للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي المفتي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حيث أقدم المتهم على الاعتداء على زوجته داخل مسكنها بقرية صفيطة – مركز الزقازيق، ثم أشعل النيران في جسدها لإخفاء معالم الجريمة، ما أسفر عن وفاتها في الحال، قبل أن يلوذ بالفرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعمد القتل دون شفقة أو رحمة، وأثبتت التحريات أنه حاول الهروب من البلاد، حيث تم ضبطه في مطار القاهرة الدولي أثناء محاولته السفر إلى دولة الإمارات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالته للمفتي.

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