السيطرة على حريق اندلع داخل محل في الأزبكية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل محل بمنطقة الأزبكية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان مشرف عمليات النجدة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في كمبروسر هواء داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحماية المواطنين والمارة.

بجهود سريعة، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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