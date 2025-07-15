ضبط طالب تسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 11 شخصًا بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط طالب تسبب في حادث تصادم مروع بدائرة قسم شرطة البساتين، أدى إلى انقلاب ميكروباص وإصابة 11 من ركابه، بعد أن لاذ المتسبب بالفرار من موقع الحادث.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الشرطة بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على أحد الطرق السريعة بمنطقة البساتين، أسفر عن انقلاب الميكروباص وإصابة 11 مواطنًا من مستقليه بإصابات متفرقة.

انقلاب ميكروباص وإصابة 11 شخصًا بالقاهرة

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبدأت تحريات موسعة لتحديد هوية المتسبب.

وبعد جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد وضبط السيارة الملاكي وقائدها، والذي تبين أنه طالب ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخوفه من المساءلة القانونية، وعدم امتلاكه تراخيص قيادة.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق.

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