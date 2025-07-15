حريق بشارع سعد زغلول بالإسماعيلية وخسائر بالملايين ( فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من شارع سعد زغلول في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة آثار الحريق الذى اندلع فجر اليوم الثلاثاء، بمحلين تجاريين.

وأسفر الحريق عن خسائر بالملايين ، وقال صاحب أحد المحلين التجاريين اللذين التهمتهما النيران فجرًا أنه فوجئ عقب أدائه لصلاة الفجر باتصال هاتفي يخبره باشتعال محل عمله، حيث توجه مسرعا إلى مكان الحريق ليتفاجأ بتفحم محتويات المحل والتي تقدر بملايين.

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

وأشار إلى أن أجهزة الحماية المدنية وصلت لمكان الحادث عقب تلقى البلاغ بقليل، حيث تمت السيطرة على الحريق، ولكن بعد ضياع كافة مقتنيات المحلين.

وأوضح صاحب المحل التجارى أنه لم يتمكن من استخدام طفاية الحريق، وذلك لآن الحريق اشتعل من الداخل، مطالبا شركة الكهرباء بتعويضه عن الخسائر الجسيمة التي لحقت به جراء الحريق.

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، التحقيقات حول حادث حريق عدد من المحال التجارية بشارع سعد زغلول، والذى وقع فجر اليوم.



سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بعدد من المحال التجارية فجر اليوم الثلاثاء.



إخطار بوقوع حريق

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية بشارع سعد زغلول، أحد الشوارع التجارية وسط المدينة.

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

تحرك عاجل من قوات الإطفاء

على الفور، تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب الحريق في محليين تجاريين لبيع الملابس، ما استدعى فرض كردون أمني بمحيط المنطقة لسرعة السيطرة على النيران وحماية الممتلكات المجاورة.

السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصر الحادث على خسائر مادية جارٍ حصرها بدقة.

أعمال التبريد والمعاينة جارية

تجري حاليًا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، كما بدأت الأجهزة المختصة في معاينة موقع الحريق لمباشرة التحقيقات.

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

جانب من الحريق، فيتو

تقدير الخسائر والتحقيق في الأسباب

من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية أعمالها في تقدير حجم الخسائر، إلى جانب التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، والتي لم تُحدّد بعد بشكل رسمي.



وتعد منطقة شارع سعد زغلول من أكثر المناطق التجارية في محافظة الإسماعيلية والتي يتردد عليها المواطنين يوميا لشراء احتياجاتهم من الملابس، كما توجد بالمنطقة العشرات من مساكن الأهالي.



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