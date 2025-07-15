وزير الداخلية يأذن لـ 63 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 3 قرارات وزارية بشأن الإذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قرار رقم 1096 لسنة 2025

وتضمن القرار الأول ؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1096 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــرر:

مادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد مصطفى حلمي جمعة حسن وآخـرهم محمد محمد عبد الفتاح متولى)

وزارة الداخلية قرار رقم 1095 لسنة 2025

كما تضمن القرار الثاني؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1095 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــرر:

مادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم إياد عمر طه محمد وآخـرهم شادى إبراهيم محمود عبد المقصود) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبيـة الموضحة قرين اسـم كلٍّ منهـم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قرار رقم 1050 لسنة 2025

كما تضمن القرار الثالث؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1050 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــرر:

مادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم سامح محمد علي محمد وآخرهم أحمد عبد القوي علي سليم) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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