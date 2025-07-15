الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ 63 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن لـ 63 مواطن بالحصول على الجنسيات الأجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 3 قرارات وزارية بشأن الإذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قرار رقم 1096 لسنة 2025

وتضمن القرار الأول ؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1096 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض  اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــرر:

مادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  أحمد مصطفى حلمي جمعة حسن وآخـرهم محمد محمد عبد الفتاح متولى) 

وزارة الداخلية قرار رقم 1095 لسنة 2025

كما تضمن القرار الثاني؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1095 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــرر:

مادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  إياد عمر طه محمد وآخـرهم شادى إبراهيم محمود عبد المقصود) المدرجة أسماؤهم  بالتجنس بالجنسية الأجنبيـة الموضحة قرين اسـم كلٍّ منهـم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

حالة المرور اليوم، خريطة حركة المرور وكثافاتها بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و119 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

وزارة الداخلية قرار رقم 1050 لسنة 2025

كما تضمن القرار الثالث؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1050 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــرر:

مادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم سامح محمد علي محمد وآخرهم أحمد عبد القوي علي سليم) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفاظ بالجنسية المصرية محمود توفيق وزير الداخلية وزير الداخلية الجنسيات الاجنبية الحصول على الجنسيات الأجنبية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، خريطة حركة المرور وكثافاتها بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و119 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين للخطر في بني سويف

أخبار الحوادث اليوم، ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني على المواطنين عبر "VSA"، إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات، فيديو يقود لضبط عصابة مخدرات بشبرا

ضبط سائق سيارة نقل خالف قواعد المرور وسار عكس الاتجاه في غمرة

ضبط قائد سيارة تجاوز السيارات برعونة وبسرعة عالية على طريق القليوبية

الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تداول فيديو يوثق اتجارهما في المخدرات بشبرا الخيمة

الداخلية تضبط شخصًا دفع كلبًا تجاه مواطن بهدف المزاح والتربح عبر مواقع التواصل بالدقهلية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

نار الصعيد تضرب القاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

الحسناء الشرسة، من هي يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا؟ (صور)

3 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية