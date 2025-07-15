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حوادث

ضبط مخدرات بـ 20 مليون جنيه وتطهير بؤر إجرامية شديدة الخطورة (صور)

ضبط بؤر إجرامية شديدة
ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتها مخدرات بقيمة 20 مليون

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في نطاق عدة محافظات.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام عدة بؤر إجرامية بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

تفاصيل الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم تنفيذ حملات أمنية محكمة استهدفت مواقع تمركز تلك العناصر، وأسفرت النتائج عن ضبط أكثر من 117 كجم من مخدر الحشيش، وضبط أكثر من 38 ألف قرص مخدر متنوع، وبندقية خرطوش غير مرخصة

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 20 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات النوعية التي تستهدف شبكات الاتجار بالمخدرات.

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وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

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