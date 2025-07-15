انطلاق المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة المرور.. غدًا

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم غد الأربعاء (16/07/2025م) المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور.

انطلاق المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة المرور، فيتو



ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المرور وممثلوهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تصور حول إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية، منظومة التوعية المرورية الذكية (الميتاهب).



كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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