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حوادث

ضبط قائد دراجة نارية استعرض برعونة في أحد شوارع الإسكندرية

ضبط قائد دراجة نارية
ضبط قائد دراجة نارية استعرض برعونة في أحد شوارع الإسكندرية

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد قائدي الدراجات النارية أثناء قيامه بأداء حركات استعراضية متهورة بأحد الطرق بمحافظة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد دراجة نارية استعرض برعونة في أحد شوارع الإسكندرية معرضًا حياته والآخرين للخطر
ضبط قائد دراجة نارية استعرض برعونة في أحد شوارع الإسكندرية معرضًا حياته والآخرين للخطر

استعرض برعونة في أحد شوارع الإسكندرية معرضًا حياته 

وبالفحص، نجحت الأجهزة المعنية في تحديد وضبط الدراجة النارية التي تبين أنها بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى تحديد هوية قائدها، والذي تبيّن أنه يعمل ميكانيكيًا ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

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وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة المشار إليها، موضحًا أنه كان يقوم بالاستعراض بغرض الظهور والتباهي على مواقع التواصل.

وقد تم التحفظ على الدراجة النارية، واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

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أداء حركات إستعراضية أجهزة الأمن الدراجات النارية قسم شرطة محرم قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية قسم شرطة محرم بك محافظة الإسكندرية وزارة الداخلية

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