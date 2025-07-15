سكرتير مساعد الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين

تابع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الفرعية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري إدارات المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية ملف تقنين الأراضي

واستهل "اليمني" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

استعراض تقرير ملف التقنين

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.

جانب من الاجتماع، فيتو

توجيه بسرعة إنهاء العقود

ووجه بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

مناقشة موقف المتغيرات المكانية

كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة، حيث أكد طارق على ضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية، وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.

وفي نهاية الاجتماع، شدد اليمني على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

وناشدت محافظة الإسماعيلية، المواطنين بسرعة التواصل مع الوحدات المحلية واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، مما يسهم في إنجاز كافة ملفات التقنين الخاصة بهم.

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