الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و119 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و36 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و355 تاجر مخدرات بحوزتهم 380 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 119 فردًا محلي الصنع.

 

ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين للخطر في بني سويف

أخبار الحوادث اليوم، ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني على المواطنين عبر "VSA"، إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات، فيديو يقود لضبط عصابة مخدرات بشبرا

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي اخبار الحوادث اليوم الخارجين علي القانون البلطجة وهاربين من المراقبة البيضاء البحث الجنائي بمديريات الأمن المواد المخدرة السرقات

مواد متعلقة

ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين للخطر في بني سويف

أخبار الحوادث اليوم، ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني على المواطنين عبر "VSA"، إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات، فيديو يقود لضبط عصابة مخدرات بشبرا

ضبط سائق سيارة نقل خالف قواعد المرور وسار عكس الاتجاه في غمرة

ضبط قائد سيارة تجاوز السيارات برعونة وبسرعة عالية على طريق القليوبية

الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تداول فيديو يوثق اتجارهما في المخدرات بشبرا الخيمة

الداخلية تضبط شخصًا دفع كلبًا تجاه مواطن بهدف المزاح والتربح عبر مواقع التواصل بالدقهلية

ضبط سائق سيارة نقل يسير برعونة بالطريق الدائري تجاه الواحات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو فعل خادش على طريق الإسماعيلية وتضبط المتهم

الأكثر قراءة

التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية

مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

بعد تصريح ترامب، خبير يحذر من مغامرة إثيوبية غير محسوبة بشأن سد النهضة

تخيلوا لما حفيدة كوكب الشرق تتحجب، والد حفيدة أم كلثوم يرد على تصريحات مدحت العدل المثيرة

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

تصادم مروع بين 4 سيارات بكوبري قناة السويس بالإسكندرية وتوقف الحركة المرورية (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية