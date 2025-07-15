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حوادث

مصدر أمني: تسرب غازي من جهاز الشحن بمحطة وقود رمسيس وإصابة مواطن

تسرب غازى من جهاز
تسرب غازى من جهاز الشحن بمحطة وقود رمسيس، فيتو

صرح مصدر أمنى مسئول، بحدوث تسرب غازى من جهاز الشحن الخاص بتموين الغاز للسيارات بمحطة وقود بشارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة وذلك بسبب زيادة ضغط الغاز وارتفاع درجات الحرارة.

 

تسرب غازى من جهاز الشحن بمحطة وقود رمسيس  

 

وأوضح المصدر الأمنى، بأن الواقعة ترتب عليها أحداث دوى دون إشتعال حريق نتج عنه إصابة أحد المواطنين نتيجة تعرضه للزجاج المتطاير بجرح سطحى، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم غلق مصدر الغاز بمعرفة شركة الغاز المختصة ويجرى حاليًا عمليات الإصلاح.

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ارتفاع درجات الحرارة دائرة قسم شرطة الظاهر رتفاع درجات الحرارة قسم شرطة الظاهر شارع رمسيس شركة الغاز بمحطة وقود بشارع رمسيس

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