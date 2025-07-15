مصدر أمني: تسرب غازي من جهاز الشحن بمحطة وقود رمسيس وإصابة مواطن

صرح مصدر أمنى مسئول، بحدوث تسرب غازى من جهاز الشحن الخاص بتموين الغاز للسيارات بمحطة وقود بشارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة وذلك بسبب زيادة ضغط الغاز وارتفاع درجات الحرارة.

تسرب غازى من جهاز الشحن بمحطة وقود رمسيس

وأوضح المصدر الأمنى، بأن الواقعة ترتب عليها أحداث دوى دون إشتعال حريق نتج عنه إصابة أحد المواطنين نتيجة تعرضه للزجاج المتطاير بجرح سطحى، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم غلق مصدر الغاز بمعرفة شركة الغاز المختصة ويجرى حاليًا عمليات الإصلاح.

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