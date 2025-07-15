مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بسفاجا وأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادثين منفصلين بمحافظتي البحر الأحمر وأسيوط، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغات.

الحادث الأول – طريق سفاجا

وقع حادث تصادم قوي بين سيارة ملاكي وأحد الحواجز على طريق سفاجا – الغردقة، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين كانوا على متن السيارة، والتي تهشمت بالكامل من شدة الاصطدام.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، ووصفت الإصابات بأنها ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

الحادث الثاني – مدخل مدينة أسيوط

في حادث آخر، لقى شخصان مصرعهما إثر تصادم بين سيارتين ملاكي عند مدخل مدينة أسيوط، ما أسفر عن توقف الحركة المرورية لفترة وجيزة لحين رفع آثار الحادث.

الأجهزة الأمنية والإسعاف انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

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