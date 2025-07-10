أخبار مصر: وفاة المخرج سامح عبد العزيز والمطرب محمد عواد، موعد نهاية حرب غزة، موقف إنساني من شيكابالا تجاه إبراهيم سعيد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد إصابته بوعكة صحية طارئة

توفي منذ قليل المخرج سامح عبد العزيز، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر.

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ

توفي المطرب الشعبي محمد عواد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد إصابته بـأزمة قلبية مفاجأة.

مسئول إسرائيلي: من الممكن التوصل لهدنة في غزة خلال أسبوع أو اثنين

قال مسئول إسرائيلي كبير، فجر الخميس: إن إسرائيل وحركة حماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح محتجزين خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.

ارتفعت 2.7% في ساعات، عملة "بيتكوين" تصل إلى أعلى مستوى لها في التاريخ

شهد سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند حوالي 112,000 دولار أمريكي، وفق بيانات التداول.

اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ، تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، على أن يتم استقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أمس، فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة.

كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد ويتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا هامًّا ومستحقًّا على ريال مدريد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

في بيان رسمي، تامر حسني يعلن تأجيل ألبومه الجديد ويكشف علاقته بحريق سنترال رمسيس

أعلن الفنان تامر حسني في بيان رسمي، تأجيل طرح ألبومه الجديد “لينا ميعاد” والذي كان من المقرر عرضه اليوم 10 يوليو 2-25 وذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

اليوم، الحكم في معارضة نجل الفنان محمد رمضان بتهمة التعدي على طفل

تصدر محكمة الطفل بأكتوبر اليوم الخميس، الحكم في معارضة نجل الفنان محمد رمضان في اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة.

الرئيس البرازيلي يعقد اجتماعا طارئا للرد على ترامب

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم، إلى اجتماع طارئ مع كبار مسؤولي حكومته لبحث الرد على قرار أمريكي مرتقب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

في مباراة مثيرة ونتيجة غير متوقعة، حقق باريس سان جيرمان فوزًا تاريخيًّا على ريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب ميتلايف في نيوجرسي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025.

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

أصيب 5 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بالمنطقة الوسطى بـطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، اتجاه القاهرة.

كييف تحترق، انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية ودوي صفارات الإنذار (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في العاصمة كييف وسط دوي صفارات الإنذار.

رغم توتر علاقتهما، تعليق مؤثر من شيكابالا على فيديو انهيار إبراهيم سعيد

علق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك المعتزل، على أزمة إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وظهوره فيب فيديو مؤثر عبر صفحته الشخصية يتحدث فيه عن تجربة السجن القاسية، بعد حبسه في قضية نفقة.

استمر 10 أيام فقط، طبيعية المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المخرج سامح عبدالعزيز بعد معاناة مع المرض استمرت لأيام قليلة.

هل حسم عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان "الكرة الذهبية"؟

لم يتوقف الفوز التاريخي لـباريس سان جيرمان على ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2025 على هذا الإنجاز بل قرب نجمه عثمان ديمبلي من حسم لقب "الكرة الذهبية" لهذا العام 2025، بعد أن واصل تقديم مستويات استثنائية طوال الموسم المنصرم، وحتى في كأس العالم للأندية.

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