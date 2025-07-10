كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد ويتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي

كأس العالم للأندية، حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا هامًّا ومستحقًّا على ريال مدريد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان يتأهل للنهائي

بهذه النتيجة يتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، يوم 13 يوليو الجاري على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

سجل فابيان رويز الهدف الأول والثالث لصالح باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد في الدقيقة 6 و24 فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني بالدقيقة 9، وأضاف راموس الهدف الرابع قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي من بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي لنسخة 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تشيلسي وصل لنهائي كأس العالم للأندية بنظامه القديم مرتين عام 2012 وعام 2021، وتلقي البلوز الخسارة في أول نهائي أمام كورنثيانز البرازيلي باليابان 2012 بنتيجة 1-0، فيما نجح تشيلسي في تحقيق الفوز أمام بالميراس البرازيلي 2-1 بالامارات بنهائي نسخة 2021.

وتخطى تشيلسي نظيره فلومينينسي بثنائية في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن طريق النجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 18، وذلك بعد تصويبة رائعة على طريقة النجوم الكبار ثم أضاف بيدرو الوافد الجديد أيضًا هدف البلوز الثاني في الدقيقة 56.

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل ريال مدريد

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