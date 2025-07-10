كييف تحترق، انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية ودوي صفارات الإنذار (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في العاصمة كييف وسط دوي صفارات الإنذار.



وقالت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية: "تعرضت كييف لسلسلة انفجارات عنيفة أثناء دوي الإنذار الجوي".

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أشارت سابقًا إلى عدة موجات من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية.

ونقلت القناة التلفزيونية أن "سلسلة انفجارات قوية هزت كييف".

وردًّا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المنشآت المدنية، تقوم القوات الروسية بشكل منتظم باستهداف مواقع تمركز الأفراد والمعدات والمرتزقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارًا أن الجيش لا يستهدف المنازل السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.

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