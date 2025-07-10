أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

مونديال الأندية، في مباراة مثيرة ونتيجة غير متوقعة، حقق باريس سان جيرمان فوزًا تاريخيًّا على ريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب ميتلايف في نيوجرسي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب الفريق الباريسي، فقد فرض لاعبوه ضغطًا هجوميًّا مكثفًا منذ الدقائق الأولى، وأضاعوا عدة فرص محققة قبل أن ينجحوا في ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.



وفي الدقيقة السادسة، أثمر الضغط الباريسي عن الهدف الأول عندما استغل فابيان رويز هفوة دفاعية من لاعبي ريال مدريد، إذ جاء الهدف بعدما انفرد عثمان ديمبلي بالمرمى، لكن حارس ريال مدريد تيبو كورتوا تصدى لتسديدته، لتصل الكرة إلى رويز الذي أودعها الشباك ببراعة.



6' PSG take advantage! 💥



A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

واستغل سان جيرمان الهفوات الدفاعية الساذجة للريال ليضيف الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱



Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

وعاد رويز لهز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 24.

24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️



Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

في الشوط الثاني، هدأ إيقاع المباراة نسبيًّا بعد أن قرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إجراء تغييرات مبكرة بسحب ثلاثة من نجومه الأساسيين، وهم عثمان ديمبلي، فابيان رويز، كفاراتسخيليا، بهدف إراحتهم قبل المباراة النهائية.

ورغم هذه التغييرات، حافظ الفريق الباريسي على سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، فيما بدا لاعبو ريال مدريد غائبين تمامًا عن المباراة، فقد أخفقوا في تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى باريس.

وفي الدقيقة 87 تمكن البديل البرتغالي جونزالو راموس من تسجيل الهدف الرابع ليختتم مهرجان الأهداف الباريسية في شباك الملكي.

87' O PISTOLEIRO STRIKES 🔫⚽️



Gonçalo Ramos makes it 4 for PSG with a beauty, and pays tribute to the late Diogo Jota.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/c4v6mpdnHl — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

بهذا الفوز المستحق، تأهل باريس سان جيرمان تأهله إلى المباراة النهائية، إذ يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في مباراة مرتقبة ستحدد بطل كأس العالم للأندية 2025.



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