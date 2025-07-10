أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)
مونديال الأندية، في مباراة مثيرة ونتيجة غير متوقعة، حقق باريس سان جيرمان فوزًا تاريخيًّا على ريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب ميتلايف في نيوجرسي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025.
بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب الفريق الباريسي، فقد فرض لاعبوه ضغطًا هجوميًّا مكثفًا منذ الدقائق الأولى، وأضاعوا عدة فرص محققة قبل أن ينجحوا في ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.
وفي الدقيقة السادسة، أثمر الضغط الباريسي عن الهدف الأول عندما استغل فابيان رويز هفوة دفاعية من لاعبي ريال مدريد، إذ جاء الهدف بعدما انفرد عثمان ديمبلي بالمرمى، لكن حارس ريال مدريد تيبو كورتوا تصدى لتسديدته، لتصل الكرة إلى رويز الذي أودعها الشباك ببراعة.
واستغل سان جيرمان الهفوات الدفاعية الساذجة للريال ليضيف الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.
وعاد رويز لهز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 24.
في الشوط الثاني، هدأ إيقاع المباراة نسبيًّا بعد أن قرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إجراء تغييرات مبكرة بسحب ثلاثة من نجومه الأساسيين، وهم عثمان ديمبلي، فابيان رويز، كفاراتسخيليا، بهدف إراحتهم قبل المباراة النهائية.
ورغم هذه التغييرات، حافظ الفريق الباريسي على سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، فيما بدا لاعبو ريال مدريد غائبين تمامًا عن المباراة، فقد أخفقوا في تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى باريس.
وفي الدقيقة 87 تمكن البديل البرتغالي جونزالو راموس من تسجيل الهدف الرابع ليختتم مهرجان الأهداف الباريسية في شباك الملكي.
بهذا الفوز المستحق، تأهل باريس سان جيرمان تأهله إلى المباراة النهائية، إذ يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في مباراة مرتقبة ستحدد بطل كأس العالم للأندية 2025.
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