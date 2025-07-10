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ثقافة وفنون

استمر 10 أيام فقط، طبيعية المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المخرج سامح عبدالعزيز
المخرج سامح عبدالعزيز

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المخرج سامح عبدالعزيز بعد معاناة مع المرض استمرت لأيام قليلة.

 

وأصيب الفنان سامح عبد العزيز بعدوي فيروسية في الدم، أدت إلي توقف الحركة  لمدة ساعات اضطر نقله لأحد المستشفيات الخاصة، وكان يعاني من ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة ودخوله في غيبوبة حيث مكث في المستشفى أكثر من 10 أيام، ليعلن اليوم خبر وفاته.

 

ونعى الفنان إيهاب فهمي، المخرج الراحل وكنب قائلا:" سامح عبد العزيز فى ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة عصرا مسجد الشرطه الشيخ زايد".
 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بأنباء دخول المخرج سامح عبد العزيز المستشفى بعد تعرضه إلى وعكة صحية قبل أيام، ما أثار قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني، ما دعا نقيب الممثلين أشرف زكي، جمهوره إلى عدم زيارته، بناء على طلب الأسرة، على حد تعبيره.
 

المخرج سامح عبد العزيز، وُلد في القاهرة عام 1976 وتخرج من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996.
 

بدأ حياته المهنية في التلفزيون مخرج برامج مثل "جانا الهوا" و"الهوا هوانا" على قناتي دريم وروتانا، ثم توجه لإنتاج كليبات وهو ما مهّده للانتقال إلى عالم الإخراج السينمائي 
مصراوي.
 

أبرز الأعمال السينمائية

درس خصوصي (2005): أول فيلم روائي طويل إخراجًا، قدم عدة أفلام ناجحة منها: "أسد وأربع قطط"، "الفرح"، "حلاوة روح"، "كباريه"، "الليلة الكبيرة".

آخر أعماله كان فيلم "الدشاش" (2024) بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة 

في صيف 2025، تولّى إخراج فيلم "الساحل الشرير" بعد انسحاب مخرج العمل الأصلي، مع علي ربيع وميرنا جميل.
 

إنجازات على الشاشة الصغيرة، أخرج مسلسلات رائدة مثل: "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" "بين السرايات"، "الحارة"، "رمضان كريم" (2017) 
 

حديثًا: "صدفة" (رمضان 2024)، أُشاد بإدارته المتميزة للطاقم والممثلين، "شهادة معاملة أطفال" (رمضان 2025) بطولة محمد هنيدي—تولّى إخراجه بعد انسحاب المخرج الأساسي، ونجح في إنهائه في الوقت المحدد، تولّى أيضًا إنقاذ مسلسل "زي الشمس" في 2019 بعد انسحاب المخرجة الأصلية، وأتم العمل بنجاح.

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