اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ، تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، على أن يتم استقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

شروط الترشح في انتخابات الشيوخ

اشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المتقدم للترشح الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده.

ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.

حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع.

إجراءات تقديم الطلبات بالنسبة للنظام الفردي

يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة تلقي الطلبات المشكلة بقرار من الهيئة ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة المختارة، خلال المدة المحددة.

يجوز التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق.

يحدد طالب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب مع بيان انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا.

يسدد المتقدم تأمينًا مقداره 30 ألف جنيه بخزينة المحكمة المختصة.

المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي

بيان سيرة ذاتية يتضمن الخبرة العلمية والعملية مع صورة شخصية حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الصفة (حزبي/مستقل) وشهادة حزبية إن كان منتميًا لحزب.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي.

شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

إيصال سداد التأمين.

شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة من المحكمة الابتدائية تؤكد القيد بقاعدة بيانات الناخبين.

شهادة استقالة لمن يشغلون مناصب عسكرية أو شرطية أو قضائية أو رقابية أو تنفيذية.





موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن كان من الضباط.

ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية.

تقرير طبي يثبت الخلو من الأمراض البدنية والذهنية والإدمان.

إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات مانعة للترشح.

طريقة التقدم للترشح بالنسبة لنظام القوائم

تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

تقدم طلبات القوائم على النموذج المخصص مع تحديد الرمز الانتخابي.



يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارج أعضائها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو أكثر، أو من مستقلين.

يجب أن يكون ممثل القائمة مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت تمثيله بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا فيه أحقيته الوحيدة في تعديل القائمة.





تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم.

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