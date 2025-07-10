الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين، فيتو

أصيب 5 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بالمنطقة الوسطى بـطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، اتجاه القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بينما تواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارات لتنظيم الحركة المرورية أمام قائدي السيارات بعدما تسبب الحادث في شلل مروري مما دفع رجال المرور لإجراء تحويل مروري لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث.


وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

ويقوم رجال البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرَّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تفحم سيارة ملاكي بميدان هشام بركات وماس كهربائي السبب

تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبدرشين

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

أصيب أثناء إطفاء حريق سنترال رمسيس، تفاصيل حالة نائب رئيس حي الأزبكية

تحويل مروري على الطريق الأوسطي بعد انقلاب سيارة محملة بزلط بالأوتوستراد

إجراءات وأوراق دعوى الطلاق للضرر وخطوات الاستئناف على الحكم

ارتفاع عدد مصابي حريق سنترال رمسيس إلى 33 شخصا (صور)

شركة مياه القاهرة تشارك في منع تجدد حريق سنترال رمسيس (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى القاهرة الخدمات المرورية

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد ويتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي

الوداع الحزين، مودريتش يشارك في سقوط ريال مدريد بكأس العالم للأندية

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

النيابة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس وتتخذ 4 قرارات عاجلة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. تفاصيل نجاة سيدنا إبراهيم، "يا نار كوني بردا وسلاما"

طفل يسأل: هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟ الإفتاء ترد (فيديو)

ماذا يفعل الإمام إذا نسي سجدة التلاوة في الصلاة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية