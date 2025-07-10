تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

أصيب 5 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بالمنطقة الوسطى بـطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، اتجاه القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بينما تواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارات لتنظيم الحركة المرورية أمام قائدي السيارات بعدما تسبب الحادث في شلل مروري مما دفع رجال المرور لإجراء تحويل مروري لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث.



وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

ويقوم رجال البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرَّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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