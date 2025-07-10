الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى أمريكا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أمس، فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة.


وقال ترامب: "بعد حصولي على تقييم شامل لوضع أمننا القومي، أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة، بحاجة للنحاس في إنتاج أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخيرة، والبطاريات، وأنظمة الرادار، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة فرط صوتية، وفي بناء مراكز معالجة البيانات.

وأضاف الرئيس الأمريكي القول: "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع".

وخلال ذلك، أعرب ترامب عن رأيه بأن فرض رسوم على واردات النحاس من شأنه أن يصحح الأخطاء التي ارتكبتها إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن، متهما إياه بـ"السلوك المتهور والغباء".

ويرى ترامب أن فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على النحاس، سيؤدي إلى تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الضروري للسيارات الكهربائية والعتاد العسكري وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية.

وكان ترامب قد تحدث يوم الثلاثاء الماضي، عن نيته فرض الرسوم المذكورة، وبعد ذلك قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأمريكية بأكثر من 12 بالمئة.

جدير بالذكر أن ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ بتشديد السياسة التجارية: حيث فرض رسومًا جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها بالنسبة للصين، ثم أعلن عن رسوم على الفولاذ والألمنيوم والسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية واردات النحاس اشباه الموصلات وزارة الدفاع جو بايدن

الأكثر قراءة

وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد إصابته بوعكة صحية طارئة

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ

بعد وفاته المفاجئة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي محمد عواد

ارتفاع الضاني والبتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

إحداهما بدأت منذ قليل، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تعكر حالة الطقس اليوم

من 15 إلى 100 جنيه، أسعار المانجو اليوم الخميس 10 يوليو 2025

ضوابط اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية وروابط استرشادية للطلاب

4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads