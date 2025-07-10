في بيان رسمي، تامر حسني يعلن تأجيل ألبومه الجديد ويكشف علاقته بحريق سنترال رمسيس

أعلن الفنان تامر حسني في بيان رسمي، تأجيل طرح ألبومه الجديد “لينا ميعاد” والذي كان من المقرر عرضه اليوم 10 يوليو 2-25 وذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

وأوضح أنه من المقرر طرح الألبوم الجديد يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو.

وكشف نجم الجيل أن سبب التأجيل يعود إلى استمرار أزمة الإنترنت في مصر، وهو ما أبلغته به الشركات المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم.

وأضاف أن عدم استقرار الخدمة الرقمية حال دون ضمان وصول المحتوى الفني إلى جميع المستخدمين داخل مصر، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار تأجيل الإصدار.

تامر حسني يطمئن جمهوره

أكد تامر حسني أن هذا القرار جاء حرصًا على أن يحظى الألبوم بالوصول الكامل إلى الجمهور المصري، مشيرًا إلى أن عودة الإنترنت بالشكل الطبيعي ضرورية لتأمين التوزيع الرقمي العادل داخل البلاد، ومعتذرًا لجمهوره عن التأجيل الخارج عن إرادته.

وكان النجم تامر حسني قد طرح في وقت سابق 4 أغنيات من ألبومه الجديد “لينا ميعاد”، وهي: “ملكة جمال الكون” رفقة الشامي، “المقص” مع رضا البحراوي، وأغاني “حبيبي تقلان” و"حلال فيك".

قصة فيلم ريستارت

وكان حسني طرح في موسم عيد الأضحى السينمائي، فيلم “ريستارت”، الذي ما زال يعرض حاليًّا بالسينمات ويحقق إيرادات جيدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت

"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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