وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ

توفي المطرب الشعبي محمد عواد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد إصابته بـأزمة قلبية مفاجأة.

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد

وعبرت المطربة الشعبية أمينة عن حزنها الشديد لرحيل أحد الأصوات المميزة في الأغنية الشعبية المصرية.

كما نعى المطرب الشعبي محمود الليثي المطرب محمد عواد وكتب على صفحته الشخصية “فيس بوك":” لاحول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب فضلًا وليس أمرًا نسألكم الدعاء".

كما عبر الملحن إسلام السقا عن حزنه على رحيل المطرب الشعبي محمد عواد وكتب على صفحته على "فيس بوك": "لا إله إلا الله حصلت نوار وأحمد عامر يا أبو حسن كنت لسه واقف في عزاه وبتاخد العزا بنفسك إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله وحده النجم محمد عواد في ذمة الله اللهم ثبته عند السؤال اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم نور قبره ووسع مدخله وإجعلها أسعد الليالي عليه".

وأضاف: "هتوحشني يا أبو الرجولة والجدعنة والواجب أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم أحسن ختامنا جميعًا واجعل آخر كلامنا أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله وحده".

ويُعد محمد عواد من الأصوات التي ساهمت في إثراء الأغنية الشعبية خلال السنوات الماضية، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الغنائية التي لاقت رواجًا لدى الجمهور.

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