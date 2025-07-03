أخبار مصر: كارثة بدائري المعادي بعد أيام من فاجعة المنوفية، أب بالمنيا يقتل أطفاله بطريقة بشعة، ثورة في الزمالك، الأرصاد تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كارثة جديدة على الطريق، تريلا تدهس 7 سيارات ملاكي وأجرة بدائري المعادي (فيديو)

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع 7 سيارات ملاكي وأجرة، على الطريق الدائري بالقطامية في اتجاه نزلة المعادي.

في غياب الأم، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة بآلة حادة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا جريمة بشعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أقدم أب على إنهاء حياة أولاده الثلاثة باستخدام آلة حادة في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بين إسرائيل وحماس

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن مصادر، تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس.

قناة مجانية تحصل على حقوق نقل مباراتين من ربع نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق أن "قناة مجانية" حصلت على حقوق نقل مباراتين من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شاشتها المفتوحة، مع تغطية تحليلية موسعة بصوت اثنين من أبرز المعلقين في الوطن العربي.

قتلى ومفقودون، غرق عبارة تقل 65 شخصا قرب بالي الإندونيسية (فيديو)

أفادت مصادر في إندونسيا، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما وفقدت آثار 43 آخرين بعد غرق عبارة تقل 65 شخصًا قرب جزيرة بالي.

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية فى بداية حركة تعاملات، اليوم الخميس 3 يوليو 2025 بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي

قال محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إنه وقع على عقد انضمامه للأهلي بعقد يمتد لخمس سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن مفاوضات عودته للأهلي لم تستغرق أكثر من خمس ساعات، وأنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي في مقر النادي بالجزيرة، بعد جلسة جمعته مع المدير الرياضي محمد يوسف في فرع الأهلي بالشيخ زايد.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل ارتكبت 26 مجزرة دموية في غضون 48 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 26 مجزرة دموية خلال 48 ساعة راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين كلهم من المدنيين.

الصورة الأولى للمتهم بقتل أولاده الثلاثة في غياب الأم بالمنيا

حصلت فيتو على الصورة الأولى للمتهم قاتل أبنائه في المنيا، حيث شهدت محافظة المنيا جريمة بشعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أقدم أب على إنهاء حياة أولاده الثلاثة باستخدام آلة حادة في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

إياكم والمسكنات، جمال شعبان يوجه نصيحة هامة بعد وفاة أحمد عامر بسبب آلام في المعدة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل جديدة عن أسباب وفاة المطرب أحمد عامر بشكل مفاجئ.

الجارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى "الباقة" بغزة ما يعد جريمة حرب

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الإثنين وأسفرت عن استشهاد العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.

خروج المحلل الشرعي من محبسه بعد عقوبة 3 سنوات بسبب الزواج من 33 سيدة

أخلت الجهات المعنية سبيل محمد الملاح، المعروف إعلاميًّا بالمحلل الشرعي، بعد قضائه فترة عقوبته 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والزواج من 33 سيدة على غير الحقيقة.

وصول فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة

أعلن نادي الزمالك عبر قناته الفضائية وصول البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالقلعة البيضاء إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وما زال الحر مستعرا، حالة الطقس اليوم الخميس 3 - 7 - 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

محمد رمضان يرد على أحمد السقا بعد تعليقه على لقب "نمبر وان"

رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات أحمد السقا التي قال خلالها: "لا يوجد نمبر وان في السينما وأن محمد رمضان لم يقصد أي شيء بلقبه مطلقًا".

حدث "غير مسبوق"، غياب خامنئي عن فعالية دينية بارزة يثير الجدل (صور)

أثار غياب المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي عن فعالية دينية بارزة في البلاد تقام في طهران كل عام جدلًا واسعًا وتساؤلات عن سر ذلك الحدث الذي يعتبر غير مسبوق في حياة المرشد.

رسميا، الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا لنادي الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي رسميًّا تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب تامر مصطفى.

3 بطولات وراتب لا يصدق، تفاصيل "جنونية" في عقد يانيك فيريرا مع الزمالك (فيديو)

شرط مثير وراتب شهري مفاجأة، حمل عقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للزمالك تفاصيل مثيرة.

ادفع مالي وإلا، البرازيلية ميلكا تتوعد الزمالك بعد تأخر صرف مستحقاتها، والأبيض يرد

توعدت اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، المحترفة في فريق كرة الطائرة السابق بالزمالك، إدارة القلعة البيضاء، بسبب مستحقاتها المالية المتأخرة.

محكمة أمريكية تقرر الإبقاء على مغني الراب "ديدي" رهن الاعتقال

قررت محكمة في نيويورك رفض طلب محامي مغني الراب شون كومز المعروف باسمه المستعار "ديدي" إطلاق سراحه بكفالة مالية حتى إصدار الحكم بحقه، وأبقت عليه رهن الاعتقال.

ترامب يصعد لهجته ضد جيروم باول ويطالبه بالاستقالة فورًا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، بتقديم استقالته، مؤكدًا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورًا.

مفاجأة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال وفلومينينسي والفريق الأقرب لإحراز اللقب

كشف موقع "أوبتا" المتخصص بالتحليلات والإحصائيات الرياضية، توقعات الذكاء الاصطناعي، لفرص الفرق بالفوز بلقب كأس العالم للأندية.

من قرف طارق يحيى إلى سخرية جمال حمزة، ثورة أبناء الزمالك على جون إدوارد بعد قراراته المثيرة (فيديو)

يبدو أن طريق جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للزمالك لن يكون مفروشًا بالورود، حيث أثارت اتخاذه 3 قرارات إدارية متتالية ثورة عدد أبناء نادي الزمالك ضد المدير الرياضي الجديد وأشعلت حالة سخط داخل القلعة البيضاء وأعادت جدل هوية النادي إلى الواجهة.

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