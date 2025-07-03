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رياضة

رسميا، الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا لنادي الإسماعيلي

ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي
ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي الجديد، فيتو

أعلن النادي الإسماعيلي رسميًّا تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب تامر مصطفى.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي عبر "فيسبوك" صورة للمدرب الجزائري، معلقًا: "عهد جديد، ميلود حمدي مديرًا فنيًّا للدراويش".

 

السيرة الذاتية لمدرب الإسماعيلي الجديد

ويمتلك ميلود حمدي سجلًا تدريبيًّا مميزًا، حيث قاد فريق اتحاد العاصمة الجزائري للتتويج بلقب الدوري الجزائري، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2015، حيث خسر أمام مازيمبي الكونغولي.

كذلك، تولى تدريب عدة أندية بارزة مثل نهضة بركان المغربي، السالمية الكويتي، شباب قسنطينة وشبيبة القبائل الجزائريين، والخالدية البحريني.

وكانت آخر تجاربه مع يانج أفريكانز التنزاني، حيث حقق الثنائية المحلية (الدوري والكأس).

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