ادفع مالي وإلا، البرازيلية ميلكا تتوعد الزمالك بعد تأخر صرف مستحقاتها، والأبيض يرد

توعدت اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، المحترفة في فريق كرة الطائرة السابق بالزمالك، إدارة القلعة البيضاء، بسبب مستحقاتها المالية المتأخرة.

وكان نادي الزمالك أعلن رحيل ميلكا بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء 3 مواسم مع الفريق.

ونشرت ميلكا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لشعار نادي الزمالك، مع تعليق مثير، قالت فيه: "أدفع مالي، لم يدفعوا لي ما يدينون لي به بعد.. وسأبدأ بنشر الأدلة".

ووجهت ميلكا الرسالة باللغة العربية، وكتبت: "ليكن الأمر أكثر وضوحًا".

ونجحت اللاعبة خلال ثلاثة مواسم في تحقيق لقب بطولة إفريقيا ثلاث مرات على التوالي بجانب حصد كأس مصر مرتين.

وكشفت إدارة نادي الزمالك في وقت سابق عن رحيل ميلكا عن فريق سيدات الزمالك بناء على طلبها.

ونجحت ميلكا خلال 3 مواسم بالتتويج بـ 5 بطولات مع الفريق الأبيض.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

من جانبه، حرص شريف صفوت، المنسق العام للمدربين واللاعبين الأجانب في الزمالك، على توضيح ملابسات الأزمة، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة النادي.

وقال صفوت: إن الإدارة قامت بصرف مستحقات اللاعبة حتى شهر أبريل الماضي، وتم الاتفاق على سداد راتب الشهر الأخير في موعده المحدد، لكن الإدارة فوجئت بتقديم ميلكا شكوى إلى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأضاف: "هي رحلت 24-4 وعقدها ينتهي في شهر مايو وطلبت الحصول على الشهر المتبقي لها وهذا حقها طبقًا للتعاقد، وقلنا لها نريد مهلة شهرين لإعداد كل حساباتنا وكانت موافقة ورحلت على هذا الأساس".

وتابع: "كان هناك اتفاق واضح مع ميلكا على موعد السداد، إلا أن تصرفها بتقديم الشكوى للاتحاد الدولي جاء مفاجئًا لنا بعد انتهاء عقدها بـ10 أيام، تواصلنا مع الاتحاد وشرحنا لهم القصة الكاملة، وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل قانوني في المهلة المحددة، ولا أفهم السر وراء منشورها عبر إنستغرام وهو أمر غير قادر على فهمه من اللاعبة".

وأكد صفوت التزام الزمالك بسداد كافة المستحقات المالية المتبقية، مشيرًا إلى أن اللاعبة سوف تستلم راتبها المتبقي قبل 8 يوليو، كما تم الاتفاق عليه.

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