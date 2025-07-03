ترامب يصعد لهجته ضد جيروم باول ويطالبه بالاستقالة فورًا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، بتقديم استقالته، مؤكدًا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورًا.

وكان ترامب رشّح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية، وفق "رويترز".

ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة باول لمجلس الاحتياطي في مايو 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة القول، إن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لباول.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إن ترامب فكر في الإعلان عن الاسم الجديد بحلول شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر، علمًا أن ولاية جيروم باول تستمر لمدة 11 شهرًا أخرى.

ورأت الصحيفة أن استياء الرئيس ترامب من نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي البطيء في خفض أسعار الفائدة يدفعه إلى التفكير في تسريع وتيرة الخفض بإعلان بديل باول.

وقال أحد المصادر للصحيفة، إن غضب الرئيس ترامب تجاه باول قد يدفعه إلى إعلان مبكر في وقت ما من هذا الصيف.

ويدرس ترامب ترشيح كيفن وارش، المحافظ السابق للبنك المركزي، وكيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني فيما تلقى ترامب اقتراحات باختيار وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقًا لمصادر مطلعة.

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