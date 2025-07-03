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وصول فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة

يانيك فيريرا المدير
يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، فيتو

أعلن نادي الزمالك عبر قناته الفضائية وصول البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالقلعة البيضاء إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

 

الجهاز المعاون لفيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الجهاز الفني المنتظر للقلعة البيضاء، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه النهائي مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية نعرض أسماء الجهاز المعاون في جهاز يانيك فيريرا. 

الجهاز الفني للزمالك 

البلجيكي يانيك فيريرا.. المدير الفني

الفرنسي بيير باهرل.. مدربًا عامًّا

الفرنسي جوليان لو جو.. محلل أداء.

الصربي يوجوسلاف لازيتش.. مدرب حراس مرمى.

البلجيكي جلين فيركوترين.. معد بدني.

 

عقد لمدة عامين.. والثاني مشروط

الزمالك سيوقع مع فيريرا على عقد لمدة موسمين، حيث ستكون السنة الأولى ثابتة، بينما السنة الثانية مشروطة بتحقيق أهداف فنية محددة مثل المنافسة على البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الإفريقية.

 

الجهاز الفني بـ 70 ألف دولار

ينص العقد على أن إجمالي راتب فيريرا ومساعديه الأربعة لن يتجاوز 70 ألف دولار شهريًّا، وهو ما يعكس التوازن بين الكفاءة الفنية والميزانية المتاحة للنادي.

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