محكمة أمريكية تقرر الإبقاء على مغني الراب "ديدي" رهن الاعتقال

قررت محكمة في نيويورك رفض طلب محامي مغني الراب شون كومز المعروف باسمه المستعار "ديدي" إطلاق سراحه بكفالة مالية حتى إصدار الحكم بحقه، وأبقت عليه رهن الاعتقال.



وجاء ذلك بعد أن أعرب جانب الادعاء عن مخاوفه بشأن إمكانية مغادرة كومز للبلاد في حال إطلاق سراحه.

وقررت هيئة المحلفين، يوم الأربعاء، إدانة كومز بتهمة تهريب البشر لغرض إجبارهم على ممارسة الدعارة، وأسقطت التهم الأكثر خطورة المتعلقة بالابتزاز والاتجار بالبشر.

وحسب معلومات قناة "إن بي سي" الأمريكية، فإن جلسة النطق بالحكم بحق كومز من المقرر أن تعقد يوم 3 أكتوبر، ولكن من غير المستبعد أن يطالب فريق محاميه بتقديم موعد الجلسة.

ويشار إلى أن جانب الادعاء يتوقع صدور حكم بالسجن لمدة نحو 5 سنوات بحق المتهم.

يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت مغني الراب والمنتج الموسيقي المعروف شون كومز "ديدي" في سبتمبر العام الماضي بعد أن وجهت إليه تهم العنف والاتجار بالبشر.

واشتهر كومز، الذي استخدم أيضا اسمي "باف دادي" و"بي ديدي" سابقا، منذ التسعينيات كواحد من أكثر مغني الراب والهيب هوب نجاحا في الولايات المتحدة، حيث فاز بالعديد من الجوائز الموسيقية وباع ملايين النسخ من ألبوماته.

ومنذ عام 2023 واجه كومز اتهامات مختلفة، بما فيها العنف الجنسي، من جانب شريكته السابقة كاسي فينتورا وأشخاص آخرين.

وأنكر المغني جميع التهم الموجهة إليه.

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