محمد رمضان يرد على أحمد السقا بعد تعليقه على لقب "نمبر وان"

رد الفنان محمد رمضان ، على تصريحات أحمد السقا التي قال خلالها: "لا يوجد نمبر وان في السينما وأن محمد رمضان لم يقصد أي شيء بلقبه مطلقًا".

محمد رمضان يرد علي أحمد السقا

وقال رمضان: "فعلًا إيه المشكلة.. ألف مبروك على فيلم أحمد وأحمد يا ساموراي".

وأكد الفنان أحمد السقا، أنه لن ينافس كريم عبد العريز في السينما مطلقًا، مشيرًا إلى أن بينهما صداقة قوية.

وأضاف أحمد السقا: “مفيش في السينما حاجة اسمها نمبر وان، ومحمد رمضان مش قصده حاجة بلقب نمبر وان بس هو لقبه كده”.

وأعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع أحمد السقا في فيلم “أحمد وأحمد” وذلك على هامش العرض الخاص للفيلم.

وقال أحمد فهمي في تصريح خاص لـ فيتو: “أمنيتي تحققت، بالتعاون مع أحمد السقا في وأتمنى الفيلم يعجب الناس، والكواليس كانت كلها ضحك، لأن فيه إفيهات بيني وبينه من زمان”.

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

الفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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