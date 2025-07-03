من قرف طارق يحيى إلى سخرية جمال حمزة، ثورة أبناء الزمالك على جون إدوارد بعد قراراته المثيرة (فيديو)

يبدو أن طريق جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للزمالك لن يكون مفروشًا بالورود، حيث أثارت اتخاذه 3 قرارات إدارية متتالية لثورة عدد أبناء نادي الزمالك ضد المدير الرياضي الجديد وأشعلت حالة سخط داخل القلعة البيضاء وأعادت جدل هوية النادي إلى الواجهة.



3 قرارات مثيرة

جون إدوارد، الذي تولى المهمة رسميًّا قبل أيام قادمًا من نادي فاركو، دفع مجلس الإدارة إلى إقالة وائل القباني من منصب مدير الكرة وتوجيه الشكر له.

القباني، أحد أبناء النادي، لعب دورًا محوريًا في تتويج الزمالك بكأس مصر أخيرًا، رغم أنه لم يمضِ وقتًا طويلًا في منصبه، وتم توجيه الشكر له.

ولم تمضِ إلا ساعات قليلة حتى اقترب النادي من الإعلان عن تعيين عبد الناصر محمد مديرًا جديدًا للكرة.

ورغم أن عبد الناصر يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، خاصة من خلال عمله مع نادي إنبي، فإن كونه لم يسبق له العمل داخل الزمالك جعل تعيينه مثارًا للجدل، إذ رأى كثيرون أن المنصب يستحقه أحد أبناء النادي ممن يعرفون تفاصيل البيت الأبيض من الداخل.

وجاءت القرار الثالث ليضاعف الغضب، حين استقر النادي الأبيض على إسناد مهمة مدير شؤون اللاعبين لحسن جمعة، الذي شغل المنصب نفسه من قبل في نادي فاركو.

رموز الزمالك يهاجمون

والقرارات الثلاثة جعلت رموز الزمالك يفتحون النار على جون إدوارد، حيث كتب جمال حمزة نجم الفريق الأسبق عبر "إنستجرام" أن الزمالك صار حقلا للتجارب وأن المشهد يدعو للسخرية، مطالبًا بوقف التغييرات العشوائية.

وقال حمزة: "نادي الزمالك بقى حقل تجارب والله حاجة تضحك".

كما أكد إيهاب أحمد عبد الحليم، نجل الهداف السابق أحمد عبد الحليم ومدرب سابق بقطاع الناشئين، أن السيطرة على لاعبي الزمالك تحتاج إلى أبناء النادي، محملا من وصفهم بـ"أصحاب المصالح" مسؤولية تراجع الهوية.

وقال نجل هداف الزمالك الأسبق على "فيسبوك": "السيطرة على لاعب نادي الزمالك غير السيطرة على لاعبين في أندية تانية.. أنا مش بقلل من قيمة حد ولا بهاجم حد عشان مش مشكلته يا جماعة في مناصب متنفعش تبقى من برة الزمالك أنا اعترضت قبل كدة على وجود أيمن حافظ مع أنه ناجح في شغله.. الله ينتقم من كل واحد من المحسوبين على نادي الزمالك فضل نفسه على النادي وكان كل همه مصلحته الشخصية وخلى اللي يسوى واللي ميسواش يقول إن ولاد النادي هم السبب في تعطيل نجاح النادي!!".

صرخة طارق يحيى

أما طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك الأسبق، فقد أطلق صرخة مدوية عبر قناة "النهار"، عبَّر فيها عن صدمته العميقة مما وصفه بتفريغ النادي من رموزه وتهميش أبنائه لمصلحة أسماء وصف أنها لا تمت للزمالك بأي صلة.

وقال طارق يحيى بوضوح إنه يشعر بالذهول مما يحدث داخل جدران القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الاستقرار على تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة لا يستند إلى أي منطق فني، خاصة أن المنصب يتطلب خبرة ميدانية كلاعب سابق في نادٍ بحجم الزمالك، وهو ما لا ينطبق على الاسم الجديد.

واستنكر طارق يحيى غياب أبناء النادي عن المشهد، متسائلًا عن أسباب استبعاد وائل القباني وعبد الواحد السيد، وغياب إسماعيل يوسف عن أي دور، في الوقت الذي تُسند فيه المناصب لمن لم يسبق لهم ارتداء قميص الزمالك.

وحذر من خطورة ما وصفه بـ"ضياع هوية النادي"، مشيرًا إلى أنه حتى العمال في غرفة الملابس باتوا مهددين بالاستبعاد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ القلعة البيضاء.

وأكد أن ما يتردد داخل أروقة النادي عن تغيير عناصر من الجهاز الخدمي يعكس حجم التخبط وغياب الرؤية.

وشدد يحيى على أنه لا يسعى لأي منصب داخل النادي، ولا يطالب بتعيينه في أي موقع، بل يتحدث فقط من منطلق انتمائه للنادي وخوفه على مستقبله.

وأضاف: "أنا مش ضد وجود مدير رياضي من خارج النادي، ولا اعترضت على جون إدوارد، لكن مدير الكرة ده شغل فني، ولازم يكون لاعب سابق. عبد الناصر راجل محترم، لكن ده مش مكانه".

ووجه يحيى رسالة قال فيها إن نادي الزمالك لا يعاني من نقص الكفاءات، مشيدًا بعدد من المدربين الزملكاوية مثل طارق مصطفى، مؤمن سليمان، محمد حلمي، محمد صلاح، خالد جلال، سامي الشيشيني، مؤكدًا أن المشكلة ليست في نقص الأسماء بل في غياب الثقة بأبناء النادي".

واختتم: "حتى التشجيع أصبح صعبًا، أصبحنا مترددين بسبب ما يحدث داخل النادي.. صمتنا وندعم لكن مش للدرجة دي.. أنتم ضيعتم هوية النادي".

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