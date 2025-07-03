إياكم والمسكنات، جمال شعبان يوجه نصيحة هامة بعد وفاة أحمد عامر بسبب آلام في المعدة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل جديدة عن أسباب وفاة المطرب أحمد عامر بشكل مفاجئ.

وقال “شعبان" على صفحته بـ"فيس بوك": ”نقول من تاني وجع البطن والحرقان والحموضة ممكن تكون جلطة سكتة قلبية، والمرحوم أحمد عامر اشتكى من وجع في بطنه طبعًا الحرقان ده.. ووجع البطن دا كان جلطة حادة بالقلب أدت إلى سكتة قلبية نتيجة رجفان بطيني".



وأضاف: "نصيحة لوجه الله لو حد جاب لك سيرة أي وجع في الصدر أو أعلى البطن أو حرقان في الصدر وحموضة جامدة خاصة لو مصحوبة بـ عرق وإجهاد ما تديش له مسكن وعلاج للمعدة وبس قل له يروح لأقرب مستشفي يعمل رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب".



وتابع: "أي حد بيشتكي من وجع صدر أو حرقان في منطقة الصدر اوعَ تقول دي حموضة أو ارتجاع مرئ إلا لما تروح تكشف قلب ويطمنك دكتور القلب".



واختتم شعبان نصائحه قائلًا: "ربنا يرحمه ويحسن إليه شير للبوست لعلك تكون سببًا.. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وتوفي المطرب أحمد عامر، بشكل مفاجئ، صباح أمس الأربعاء، 2 يوليو، إثر أزمة صحية مفاجئة بعد شكوى من ألم شديد في المعدة، نقل على إثرها إلى المستشفى ولم تُفلح محاولات إنقاذه.

وكان أحمد عامر قد نشر قبل ساعات قليلة من وفاته، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، منشورًا يعتذر فيه عن الغياب الفني لأسباب صحية، ثم توفي بعد نحو ساعتين فقط.

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