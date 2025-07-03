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محافظات

في غياب الأم، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة بآلة حادة بالمنيا

أب ينهي حياة أولاده
أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في إحدى قرى المنيا، فيتو

شهدت محافظة المنيا جريمة بشعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أقدم أب على إنهاء حياة أولاده الثلاثة باستخدام آلة حادة في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

 

أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في إحدى قرى المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام أب بذبح أولاده الثلاثة في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

 

أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في المنيا 

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجاني، "أ. م."، البالغ من العمر 37 عامًا، يعاني من اضطرابات نفسية، وقد ارتكب الجريمة في غياب الأم التي تركت المنزل منذ أسبوعين بسبب خلافات أسرية.

بسبب خلافات أسرية، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في المنيا 

تم القبض على الجاني من قبل الأجهزة الأمنية، وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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