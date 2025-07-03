الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى "الباقة" بغزة ما يعد جريمة حرب

قصف إسرائيلي عنيف
قصف إسرائيلي عنيف على غزة، فيتو

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الإثنين وأسفرت عن استشهاد العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.


وقالت الصحيفة البريطانية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" المكتظ على شاطئ البحر في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من قنبلة MK-82 متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوجراما من صنع أمريكي.

أفادت مصادر طبية فلسطينية الإثنين، باستشهاد 39 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" على شاطئ بحر غزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "استقبلنا 39 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط".

وأضاف: "الوضع الصحي خارج عن السيطرة تمامًا ونضطر للمفاضلة بين الجرحى بحسب حالاتهم" مشيرًا إلى أن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى بغزة حالتهم حرجة وكل المستلزمات الطبية نفدت والوقود على وشك النفاد الليلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحيفة الجارديان إسرائيل ذخيرة ثقيلة مقهى بمدينة غزة جريمة حرب جيش الإحتلال الإسرائيلي مقهى الباقة شاطئ البحر في غزة موجة انفجار هائلة شظايا القنبلة قنبلة MK-82 شاطئ بحر غزة القصف الاسرائيلي

الأكثر قراءة

نزيف الأسفلت، الحصيلة الأولية لحادث دهس تريلا عددا من السيارات بدائري المعادي

كارثة جديدة على الطريق، تريلا تدهس 5 سيارات ملاكي بدائري المعادي (فيديو)

10 صور ترصد حادث دهس تريلا 7 سيارات بدائري المعادي وشاهد عيان يروي ما حدث

قناة مجانية تحصل على حقوق نقل مباراتين من ربع نهائي كأس العالم للأندية

خروج المحلل الشرعي من محبسه بعد عقوبة 3 سنوات بسبب الزواج من 33 سيدة

حريق هائل بعقار سكني مكون من 5 طوابق بحلمية الزيتون والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة

في غياب الأم، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة بآلة حادة بالمنيا

أسعار المانجو اليوم الخميس، العويسي والزبدية يغريان المصريين وقفزة في السكري

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads