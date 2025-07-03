الجارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى "الباقة" بغزة ما يعد جريمة حرب

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الإثنين وأسفرت عن استشهاد العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.



وقالت الصحيفة البريطانية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" المكتظ على شاطئ البحر في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من قنبلة MK-82 متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوجراما من صنع أمريكي.

أفادت مصادر طبية فلسطينية الإثنين، باستشهاد 39 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" على شاطئ بحر غزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "استقبلنا 39 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط".

وأضاف: "الوضع الصحي خارج عن السيطرة تمامًا ونضطر للمفاضلة بين الجرحى بحسب حالاتهم" مشيرًا إلى أن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى بغزة حالتهم حرجة وكل المستلزمات الطبية نفدت والوقود على وشك النفاد الليلة".

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