كارثة جديدة على الطريق، تريلا تدهس 5 سيارات ملاكي بدائري المعادي (فيديو)

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع 5 سيارات ملاكي، على الطريق الدائري بالقطامية في اتجاه نزلة المعادي.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة الطريق السريع وإجراء تحويل مروري لتسيير الحركة المرورية لحين رفع حطام الحادث.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من قيادات الطريق الدائري تضمن إشارة بوقوع الحادث المروري على الطريق الدائري في القطامية.

على الفور انتقلت أجهزة المرور مصحوبة بسيارات الإسعاف تحسبًا من وقوع مصابين، إلى موقع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.