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خارج الحدود

قتلى ومفقودون، غرق عبارة تقل 65 شخصا قرب بالي الإندونيسية (فيديو)

غرق عبارة تقل 65
غرق عبارة تقل 65 شخصا قرب بالي الإندونيسية، فيتو

أفادت مصادر في إندونسيا، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما وفقدت آثار 43 آخرين بعد غرق عبارة تقل 65 شخصًا قرب جزيرة بالي.

وتشير المصادر إلى أن العبّارة، التي غرقت في مضيق بالي، كانت تحمل على متنها نحو 53 راكبًا إضافة إلى 12 شخصًا آخرين من أفراد الطاقم.

وأفادت الوكالة، نقلًا عن بيان صادر عن "الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ"، بأن العبارة غرقت بعد نصف ساعة تقريبًا من مغادرتها ميناء "كيتابانج" في "جاوة الشرقية" في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وأشارت مصادر محلية، في وقت لاحق، إلى أنه تم العثور على عدد من الضحايا على شاطئ "بيمبوهان" في منطقة "جيمبرانا" بجزيرة "بالي".

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ المحلية تجري عمليات بحث واسعة عن الركاب وأفراد الطاقم الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

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