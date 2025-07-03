قتلى ومفقودون، غرق عبارة تقل 65 شخصا قرب بالي الإندونيسية (فيديو)

أفادت مصادر في إندونسيا، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما وفقدت آثار 43 آخرين بعد غرق عبارة تقل 65 شخصًا قرب جزيرة بالي.

وتشير المصادر إلى أن العبّارة، التي غرقت في مضيق بالي، كانت تحمل على متنها نحو 53 راكبًا إضافة إلى 12 شخصًا آخرين من أفراد الطاقم.

Kapal yang memuat sekitar 53 orang penumpang & 12 orang kru , di laporkan tenggelam di selat Bali.



Kapal ini membawa 14 truk & 22 kendaraan. Di perkirakan tenggelam Tadi malam , sekitar jam 23.20.



Sampai sekarang tim sar masih mencari keberadaan penumpang & kru.

Semoga… pic.twitter.com/kW7Te9q84y July 3, 2025

وأفادت الوكالة، نقلًا عن بيان صادر عن "الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ"، بأن العبارة غرقت بعد نصف ساعة تقريبًا من مغادرتها ميناء "كيتابانج" في "جاوة الشرقية" في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

Perkembangan pagi ini tentang kapal yang tenggelam di Selat Bali tadi malam. Para korban di temukan di Pantai Pembuahan, Jembrana, Bali.

Pagi ini. Kamis dini hari 3 July 2025.



🎥 IG/ BWI.Info pic.twitter.com/YrWjpdiKLH — liaaNew (@NewLiaasister2) July 3, 2025

وأشارت مصادر محلية، في وقت لاحق، إلى أنه تم العثور على عدد من الضحايا على شاطئ "بيمبوهان" في منطقة "جيمبرانا" بجزيرة "بالي".

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ المحلية تجري عمليات بحث واسعة عن الركاب وأفراد الطاقم الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

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